Ein Weltstar in Bludenz – Gesprächsrunde zu Susi Weigel

Bludenz. Am Dienstagabend drehte sich im Würbel-Areal alles um die berühmte Kinderbuchillustratorin Susi Weigel, die Jahrzehnte lang im Bludenz gelebt hat.

Susi Weigel war bereits weltberühmt, aber in der Alpenstadt drang ihr künstlerisches Schaffen erst lange Zeit nach ihrem Tod ins kollektive Bewusstsein. Eine anregende Gesprächsrunde unter der Moderation von Bianca Bachmann widmete sich gestern ganz der umtriebigen Kinderbuchillustratorin. Mit dabei war unter anderem Stefania Pitscheider Soraperra, Kuratorin und Direktorin des Frauenmuseums Hittisau. Sie hatte bereits 2011 eine umfangreiche Ausstellung zu Susi Weigel kuratiert und sich wissenschaftlich mit dem Schaffen der Künstlerin auseinandergesetzt. Christof Thöny berichtete von ihren ersten Jahren in Vorarlberg, als die Künstlerin mit ihrem Mann noch in Wald am Arlberg gelebt hat. Mit Isolde Adamek als dritter Gesprächspartnerin konnte das Publikum im Würbel-Areal besonders intime Eindrücke gewinnen – schließlich kannte Adamek Susi Weigel noch persönlich und war bis zu deren Tod 1990 mit ihr befreundet.