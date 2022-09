Ein Weltstar der Kinderliteratur in Bludenz

Bludenz. Eine Gesprächsrunde für erwachsene Fans des „Kleinen Ich bin Ichs“:

Das Würbel-Areal in Bludenz öffnet seine Pforten und widmet sich nun ganz der berühmten Illustratorin Susi Weigel. Über ihr Leben und Werk tauschen sich Stefania Pitscheider Soraperra, Christof Thöny und Isolde Adamek ab 19 Uhr in der Werdenbergerstraße 10 aus. Der Eintritt ist frei.

Susi Weigel hat jahrzehntelang in Bludenz gelebt – ihr Name war bereits weltberühmt, aber in der Alpenstadt drang ihr künstlerisches Schaffen erst lange Zeit nach ihrem Tod ins kollektive Bewusstsein. Stefania Pitscheider Soraperra, Kuratorin und Direktorin des Frauenmuseums Hittisau, hat sich der Illustratorin bereits im Jahr 2011 in einer umfangreichen Ausstellung gewidmet. Gemeinsam mit dem Historiker Christof Thöny und Isolde Adamek, welche Susi Weigel noch persönlich gekannt hat, beleuchtet sie Leben und Werk von Susi Weigel und deren Bezug zu Bludenz.