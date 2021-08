Ein Weltmeister aus Finnland für die VEU Feldkirch

Im Trainerstab der VEU Feldkirch gibt es mit Jarmo Myllys, dem finnischen Weltmeister Goalie von 1995, einen äußerst prominenten Zugang.

Jarmo Myllys kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Bei der WM 1995 wurde er als Goalie des ersten finnischen Weltmeisterteams auch zum Most Valuable Player des Turniers gewählt. Darüber hinaus errang er mit Finnland noch drei WM-Silbermedaillen sowie einmal Silber und zweimal Bronze bei Olympischen Spielen. Auf Vereinsebene spielte er am längsten bei Lulea in der ersten schwedischen Liga, absolvierte aber auch 39 Einsätze in der NHL.