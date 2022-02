Ein Weiterkommen ins Viertelfinale ist kaum drin

Feldkirchs Handballer sind gegen HLA-Klub Schwaz krasser Außenseiter.

Die Montfortstädter empfangen am Samstag mit dem Team von Schwaz Handball ein Top-Team aus der Handball Liga Austria.

Am Samstag um 20 Uhr steigt das Achtelfinale im ÖHB-Cup zwischen Blau-Weiss Feldkirch und Schwaz Handball. Das Team von Zoran Obradovic konnte sich in der ersten Runde gegen junge BT Füchse (HLA) durchsetzen. Mit dem Erfolg in der zweiten Runde gegen das Future-Team von Bregenz Handball stehen die Blau-Weißen nun im Achtelfinale.