Ein Weihnachtswunder für den kleinen Elias

Das Schicksal des kleinen Elias hat tausende Menschen bewegt. Vor kurzem haben wir die freudige Nachricht erhalten, dass der Kleine erfolgreich transplantiert wurde.

"Dieser Beutel beinhaltet 26ml Flüssigkeit und 60 Millionen Zellen. Heute ist der 8.12.2022, 15:00 Uhr, der Tag 0, dein neues Immunsystem, dein neues Leben. Innerhalb von 10 Minuten haben sich die Stammzellen auf den Weg in deinen Körper gemacht und werden sich schon bald so richtig wohlfühlen in deinem kleinen Körper.