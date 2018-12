Ein Vorgeschmack auf Weihnachten

Viele hunderte Marktbesucher aus Nah und Fern genossen am vergangenen Wochenende den Götzner Weihnachtsmarkt beim mittelalterlichen Jonas Schlössle.

Vor dem Schlössle fanden die Besucher kulinarische Stärkung in den Weihnachtshütten und Glühwein sowie Punsch und Glühmost, um sich die Hände zu wärmen. Für die Kinder war natürlich wieder das „Christkindlpostamt“ an drei Tagen geöffnet, wo sie ihre Wünsche an das Christkind abgeben konnten. Ein Kinderkarussell und das Bastelzelt lockten die jüngsten Besucher an. Panflötenmusik und zauberhafte weihnachtliche Melodien umrahmten das Marktgeschehen. „Die Menschen zeigten sich beeindruckt von der hochwertigen Vielfalt und dem einzigartigen Ambiente des Jonas Schlössles. Der Götzner Weihnachtsmarkt zählt sicher zu den schönsten seiner Art in Vorarlberg. Mit dem Besuch des Götzner Marktes wurde auch oft ein Einkaufsbummel in die Fachgeschäfte am ersten Adventwochenende verbunden, “ hält WG Obmann Manfred Böhmwalder Rückschau. Auch wenn das Wetter am Freitag und am Sonntag nicht so „mitspielte“ kamen dafür am Samstag umso mehr Besucher zum traditionellen Markt inmitten der Marktgemeinde. VER