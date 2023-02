Ein vitaminreicher Energiekick

Einmal im Monat erhalten die Schüler der Volksschule Hasenfeld kostenlos eine gesunde Jause vom Elternverein.

„Schon seit 2012 bereitet der Elternverein den Kindern kostenlos eine Jause zu“, so die Verantwortliche. Neben saisonalem Obst und Gemüse finden sich immer auch ein Roggenbrot mit verschiedenen Aufstrichen an der reich gedeckten Tafel. „Der absolute Renner bei den Kindern sind unsere Brötchen mit selbstgemachtem Honigbutter“, verrät sie. Dafür schmilzt sie Butter bereits am Vorabend, mischt den Honig unter und kühlt alles. „So fließt kein Honig vom Brot und es schmeckt fantastisch“, ergänzt sie mit einem Lächeln. Erst nachdem alle Brote aufgegessen sind, machen sich die Kinder an die Obst- und Gemüseplatten her. „Wir haben immer genug für alle. 10 Kasten Brot und je 10 Kilogramm Gemüse und Obst werden einmal pro Monat für die Schüler angerichtet.“ Die Elternvereinsmitglieder legen Wert auf saisonale und heimische Ware.