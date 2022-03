Ein Viertel Jahrhundert Bludenzer Stadtbusse

Bludenz. Die grünen Bludenzer Stadtbusse feiern am 21. März 2022 ihr 25-jähriges Jubiläum. Das wird groß gefeiert, mit Freifahrten für alle und einem Gewinnspiel.

Am 21. März 1997 nahm die Grüne Flotte ihren Betrieb auf. Die erste Generation der grünen Stadtbusse, die damals in Bludenz vom Hof rollte, war nur 9,2 Meter lang. Über die Jahre haben die Niederflur-Busse eine technische Wandlung durchlebt. Die Fahrzeuge wurde nicht nur schrittweise größer, sondern auch immer komfortabler. Heutzutage setzt man in Bludenz auf hochmoderne Hybrid-Busse, die einen umweltschonenderen Nahverkehr ermöglichen.

Nicht nur im fahrzeugtechnischen Bereich hat es in den vergangenen 25 Jahren immer weitere Verbesserungen gegeben, auch die drei seit Anfang bestehenden Linien wurden stetig ausgebaut. So wurden etwa über die Jahre die Fahrtzeiten kontinuierlich an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst. Neben der Erweiterung des Wochenendbetriebs im Jahr 2003 wurde dabei 2016 auch die Halb-Stunden-Taktung der Linien 1 und 2 eingeführt. In der Zukunft sind hier noch weitere Adaptierungen angedacht. Über die Jahre wurde auch das Haltestellennetz kontinuierlich ausgebaut. Heute werden von den drei Stadtbus-Linien 80 Haltestellen angefahren.

„Gerade in Zeiten wie diesen, die zeigen wie fragil der Individualverkehr ist, müssen wir das Bewusstsein für öffentliche Verkehrsmittel noch weiter schärfen. Daher laden wir am Jubiläumstag alle Bludenzerinnen und Bludenzer dazu ein, gratis den Stadtbus zu nutzen. Ich hoffe, dass wir damit vielleicht noch dem einen oder anderen den Umstieg auf ÖPNV schmackhaft machen können. Mit rund 2100 verkauften Jahreskarten sind wir hier immerhin schon auf einem guten Weg“, zeigt sich Bürgermeister Simon Tschann von der zukünftigen Entwicklung hin zu mehr Massenverkehr überzeugt.

Gewinnspiel und Freifahrt zum Jubiläum

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der grünen Bludenzer Stadtbusse veranstaltet die Stadt Bludenz ein Gewinnspiel. Um einen der 25 Preise zu ergattern, muss nur folgende Gewinnfrage beantwortet werden: „Seit wann dreht die Grüne Flotte ihre Runden in der Alpenstadt?“ Lösungen können bis 31. März 2022 per Mail an stadtbus@bludenz.at gesendet werden. Die Gewinner*innen werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost.

Ein besonderes Geschenk gibt es zudem am Jubiläumstag selbst: Am 21. März 2022 kann die Grüne Flotte nämlich von allen Fahrgästen kostenlos genutzt werden.

Factbox: