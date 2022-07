Ein Verletzter bei Wohnungs-Brand in Götzis

Am Montagabend in Götzis wurde ein Mann bei einem Wohnungsbrand unbestimmten Grades verletzt. Ein Ersthelfer erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Am Montag gegen 20.05 Uhr wurde in Götzis Rauchentwicklung auf einem Wohnungsbalkon gemeldet. Aufgrund der stark eingesetzten Rauchentwicklung war ein Vordringen in die Wohnung nur mittels Atemschutz möglich. In der Wohnung wurde eine Person beim Sofa vorgefunden. Nach der Bergung und Erstversorgung wurde der verletzte Mann in das LKH Feldkirch und in der Folge in das Klinikum Zürich eingeliefert. Ein Ersthelfer erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ebenfalls ins Krankenhaus verbracht werden. Am Einsatz vor Ort waren die FFW Götzis und Mäder mit 50 Kräften, mehrere RTW`s und Polizeistreifen sowie der Helikopter C8.