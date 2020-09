Ein verkürzter Freibadsommer geht zu Ende

Bludenz. Rund 42.000 Besucher zählte das Val Blu im Sommer 2020. Ein verspäteter Start in den Freibadsommer und ein regnerischer Juni sorgten für ein insgesamt rund 7.000 Besucher weniger als im Vorjahr. Besonders stark besucht war das Freibad hingegen im August.

Der Startschuss für unbeschwerte Tage im Freibad fiel heuer coronabedingt erst am 29. Mai – deutlich später als in den Vorjahren. Trotz des späten Startes zeigt sich Geschäftsführer Jakob Glawitsch zufrieden. „Das wichtigste in diesem Jahr war die Sicherheit unserer Badegäste. Die selbsternannte Besucherbegrenzung konnte gut eingehalten werden und ein Einlassstopp war den ganzen Sommer über nicht notwendig“, erklärt er.