„Ein Update für das Menschenbild“

Die Kultur- und Sozialanthropologin Bettina Ludwig war zu Gast in der Stadtbibliothek.

Zu Beginn ihres Vortrags verriet Bettina Ludwig die Antriebsfeder hinter ihren Forschungen: „Seit meiner Kindheit versuchen Leute mir die Welt zu erklären. Ich wollte der Sache selbst auf den Grund gehen und bin drauf gekommen, die ˏechteˊ Welt gibt es nicht. Vielmehr beschäftige ich mich jetzt damit, wie verschieden die Menschen auf der Welt leben.“ Die Gemeinschaft der Ju/‘Hoansi San, die in Kleingruppen von rund 60 Personen leben, funktioniert zum Beispiel ganz anders, als wir es gewohnt sind. Besitztum, Vergangenheit, Zukunft und Hierarchie sind Konzepte, die es in Jäger-Sammler-Gesellschaften nicht gibt. „Für die Menschen in der Kalahari-Wüste hat nur Relevanz, was in der Gegenwart passiert. Ihr Zahlensystem geht auch nur bis fünf“, erzählte Bettina Ludwig. Alles, was die Gemeinschaft betrifft, wird gemeinsam entschieden, es gibt keinen klassischen Anführer. „Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass die Ju/‘Hoansi San kein Konzept von Besitztum haben. Was sie haben, gehört allen und wird auch nicht gehortet“, so Bettina Ludwig. So wurde auch der Tabak, den sie als Gastgeschenk mitgebracht hatte, unter alle verteilt und sofort konsumiert.