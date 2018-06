Ein Trio verlängert in Feldkirch

Im Zuge der Kaderplanung der VEU Feldkirch wurden drei Verträge mit Stammspielern verlängert.

Kapitän Josi Riener bleibt an Bord und wird seine Schlittschuhe die siebte Saison in Folge für die Montfortstädter schnüren. In seine dritte Saison in Feldkirch geht Lucas Loibnegger, der letzte Saison aufgrund einer langwierigen Verletzungsproblematik nur auf 19 Einsätze kam, jetzt aber wieder topfit in die Saisonvorbereitung gehen kann. Beim austrokanadischen Stürmer Curtis Loik, der in der abgelaufenen Spielzeit 18 Spiele für die VEU machte und sich dabei als guter Eisläufer und Techniker präsentierte, zogen die Verantwortlichen die vertragliche Option auf eine Verlängerung. Somit nimmt das Team weiter Formen an, weitere Vertragsgespräche stehen kurz vor Abschluss.