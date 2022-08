Ein Triathlon für jedermann

Jannersee-Triathlon-Organisator Björn Lamprecht sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Veranstaltung am Samstag und wer dabei an den Start gehen kann.

Am Samstag nehmen ab 15 Uhr über 300 Athleten am Jannersee-Triathlon teil. Darunter sind 140 Einzelstarter, 30 Staffeln und 80 Nachwuchsathleten, wie Björn Lamprecht, Mitglied des Organisationsteams des TriDornbirn, am Freitag in "Vorarlberg LIVE" berichtet. Die Anmeldezahlen seien in diesem Jahr wieder gestiegen, 2021 seien aufgrund von Absagen viele Veranstaltungen auf dieses Wochenende gefallen, 2020 musste der Triathlon coronabedingt abgesagt werden.

Mit 400 Meter schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und 4 Kilometer Laufen ist der Sprint-Triathlon für fast jedermann machbar. Man wolle so den Sport auch der breiten Masse zugänglicher machen. Regelmäßiger Sport sei für die Vorbereitung wichtig, es müsse aber nicht unbedingt triathlon-spezifisch trainiert werden.

Nachdem die Nachwuchsarbeit während der Pandemie etwas eingeschlafen sei, könne man sich heute über einen "tollen Nachwuchs" freuen. Jede Woche würden 15 bis 20 junge Athleten am Training des TriDornbirn teilnehmen.

Die gesamte Sendung

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

