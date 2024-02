"Ein Traum geht in Erfüllung!"

Eleganz und Inspiration

„Ein einzigartiges Erlebnis“

Besonders stolz ist Kloser darauf, ihre Kleider in solch einem prachtvollen Ambiente zu sehen: „Die Staatsoper mit diesem tollen Blumenschmuck, die besten Models und grazile Tänzerinnen, die wissen, wie sie sich in den Kleidern am besten bewegen: ein einzigartiges Erlebnis!“ Für Kloser sei es nicht nur die Erfüllung eines Traumes, sondern auch die beste Werbung und eine Gelegenheit, in Wien, wo sie 14 Jahre lang gelebt hat, wieder sichtbar zu sein.