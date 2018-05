Ein Top-20-Platz lautet das Ziel

Martin Bader (Tri Dornbirn) ist in Kraichgau in der Deutschen Triathlon-Bundesliga am Start (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

Martin Bader ist, nach seinem großartigen Erfolg in St. Pölten auf der Mitteldistanz, am kommenden Samstagabend auf der Sprintstrecke, in der höchsten deutschen Triathlon-Liga (1. Bitburger Triathlon-Bundesliga) im Einsatz.