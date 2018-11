Ein Theaterstück, das (sich) veränderte

Forumtheater über Entwicklungszusammenarbeit und Migration bewegte das Publikum.

Feldkirch Wieder und wieder stiegen Zuschauer auf die Bühne, um das Theaterstück zu verändern und zu verbessern – so wie es war, wollten sie es nicht lassen. Dies begeisterte die Schauspieler. Sie begrüßten jede Intervention mit einem Applaus und wurden dann abwechselnd von einem der Zuseher ersetzt. Michael Schiemer, der das Forumtheater „Geh nicht“ gemeinsam mit Julia Felder inszeniert hatte und die Aufführung am Montag im Theater am Saumarkt moderierte, freute sich über jeden Eingriff in das Stück.

Aus dem Leben gegriffen…

Das Forumtheater entwickelte der Brasilianer Augusto Boal als eine Methode seines „Theaters der Unterdrückten“. In einem solchen Stück soll sich das Publikum in eine kurze Szene, die Machtverhältnisse thematisiert und den Schluss offen lässt, einmischen. Die Szene, die Schiemer und Felder von der Vorarlberger Initiative InKonTra mit den acht Schauspielern erarbeitet hatten, kreiste um das Thema Entwicklungszusammenarbeit und Migration. Sie brachte Charaktere auf die Bühne, die zu helfen versuchten, aber die Hilfsbedürftigen übersahen; solche, die gute Absichten hatten oder Macht ausüben wollten; solche, die einander nicht verstanden und doch versuchten, miteinander zu reden; und solche, die darüber reden wollten, wie viel sie halfen. Ihre Gesichter hatten alle Rollen von den Laienschauspielern selbst erhalten: In den acht Tage, in denen Schiemer und Felder mit Juliana, Ahmad, Murtada, Georg, Axel, Deborah und Zaidh das Stück entwickelten, flossen deren Erfahrungen, die sie als Ghanaer, Iraker und Österreicher mit dem Thema gemacht hatten, ein. „Manche Charaktere sind nahe an der persönlichen Geschichte“, erläuterte Schiemer, „aber wir waren bemüht, die Distanz zu wahren. Dennoch gibt es diese Figuren irgendwo auf dieser Welt.“

…um Eingriffe herauszufordern