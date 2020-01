Ein Testspieler beim Zweitligist FC Dornbirn

20-jähriger Defensivkünstler weilt auf Probe bei den Rothosen

Seit einer Woche befindet sich FC Mohren Dornbirn in der Testphase für die Frühjahrssaison in der 2. Liga. Der erst 20-jährige Dominik Puster trainiert bei den Rothosen als Testspieler mit und wird vermutlich auch im Testspiel am Samstag, 18. Jänner, 14 Uhr, Kunstrasenplatz Birkenwiese, gegen Bundesligist WSG Tirol zum Einsatz kommen. Puster gilt als großes Talent im österreichischen Fußball und spielte zuletzt vorwiegend im Bundesligaklub Admira Wacker in der Amateurmannschaft, die in der Regionalliga Ost, vertreten sind. Puster kann in der Abwehrreihe oder auch auch im Mittelfeld auf der Außenbahn eingesetzt werden. Die FC Dornbirn Kaderspieler Andreas Malin und Martin Brunold können wegen Schmerzen am Fuß derzeit kein Training machen. (tk)