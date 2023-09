Ein Tag voller Spiel und Spaß für Familien

Das Spielefest bildete wieder den Höhepunkt des Dornbirner Familiensommers.

Dornbirn. „Drei, vier, spielen wir!“, hieß es vergangenen Samstag beim alljährlichen Dornbirner Spielefest. Die Dornbirner Innenstadt verwandelte sich dabei traditionell in der ersten Schulwoche wieder in ein großes Spieleparadies für Kinder und Familien. Zahlreiche kleine und große Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um gemeinsam einen Tag voller Spiel und Unterhaltung zu erleben.

Nicht fehlen durfte das alljährliche Spielefest-Gewinnspiel, das besondere Preise versprach, darunter eine Busreise in den Europapark Rust, ein Familieneintritt ins Ravensburger Spieleland oder eine Rundfahrt in der Bregenzer Bucht.

Ein großes Dankeschön gab es am Ende an das Engagement der vielen Mitwirkenden. „Das Spielefest wäre ohne den Einsatz der vielen teilnehmenden Vereine und Initiativen nicht möglich gewesen. Viele Stunden der Vorbereitung und Programmgestaltung wurden investiert, ein besonderer Dank geht dabei an die Pfadfinder in Dornbirn, die wieder die Verpflegung der Gäste federführend übernahmen und auch an die Mitarbeitenden unserer Stadt, die das Fest immer mit viel Herzblut unterstützen“, so Familienstadträtin Marie Louise Hinterauer. (cth)