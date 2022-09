Ein Tag mit Spiel, Sport und Kunst

Kulturverein und Gurtiser Lädele luden zu Ausstellung, Graffitiworkshop & Spielefest ein

NENZING-GURTIS Ein geballtes Programm voller Spiel, Spaß, Kunst und Graffiti verbunden mit sportlicher Action war über den ganzen Samstag in Gurtis geboten.

Am Morgen um 10:30 Uhr starteten fast 20 Kinder und Jugendliche in den Kategorien U12 und U14 beim 6. Bazora Bergradrenna des WSV Fellengatter auf der verkürzten Distanz. Die sportliche Strecke über 2 Kilometer ging von der Volksschule Gurtis aus zur Talstation des Skilift Bazora. Die Bestzeit auf dieser Distanz fuhr Julian Maghörndl (9:21:15). Linas Mangeng vom WSV Nenzing fuhr mit einer Zeit von 9.29.78 auf den zweiten Platz.

Den ganzen Tag über boten zugleich der Kulturverein LandArt Gurtis und der Verein Gurtiser Lädele ein vielfältiges Programm an abwechslungsreichen Veranstaltungen. Schon um 10 Uhr öffnete das Gurtiser Lädele mit der Ausstellung von Irmtraud Plank. Um Zwölf begann ein Graffitiworkshop für Jugendliche mit Fabian Hämmerle am Sportplatz. Um 14 Uhr begann das große Spielefest an der Spielwiese auf der Egg. Bei der „Hannibal-Hütte“ hatte die Jugendfeuerwehr Gurtis für die Kids viele tolle Freiluftspiele vorbereitet.