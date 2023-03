Ein Tag im Zeichen des Turnsports

Wolfurts Mittelschüler/innen zeigten im Rahmen des Turn10-Schulwettbewerbs Sportbegeisterung.

Das Gerätturnen hat an der Mittelschule Wolfurt einen fixen Platz in der Jahresplanung im Unterrichtsfach Bewegung und Sport, und zwar nicht nur im Spezialzweig der Sportklassen. Im Jahre 2010 wurde das neue „Turn10“-Programm eingeführt und begeistert seither nicht nur Turner/innen in den Sportvereinen, sondern auch Kinder und Jugendliche in den Schulen.

Der Wettbewerb wird an vier Geräten durchgeführt. Die einstudierten Übungen aus einem Elementkatalog am Boden, Reck sowie Barren bzw. Balken enthalten – je nach Können des Athleten – bis zu zehn Elemente. Der Wettbewerb wird durch einen frei gewählten Sprung über den Kasten komplettiert. Für jedes geturnte Element wird ein Punkt zu Buche geführt; eine besonders gute Präsentation wird mit bis zu zehn Zusatzpunkten belohnt. Somit kann ein Höchstwert von 80 Punkten erreicht werden. Das Ziel, das Gerätturnen auch im Breitensport zu etablieren und individuelle Stärken sowohl für Turn-Einsteiger/innen bis hin zu Leistungssportler/innen zu betonen, konnte mit diesem Programm erfolgreich umgesetzt werden.

Vor wenigen Tagen wurde an der Mittelschule Wolfurt ein toller Turn10-Wettkampftag abgehalten. Alle Schüler/innen hatten dabei die Möglichkeit, in der Hofsteighalle das Gelernte zu präsentieren. Im Rahmen der Siegerehrung wurden nicht nur Marilou Jacquot (79 Punkte) sowie Samuel Wachter (78,5 Punkte) als Tagessieger geehrt, sondern aus allen Stufen die besten Vertreter/innen sowie Klassensiegerteams vor den Vorhang geholt. Die Sportkoordinatoren Alexandra Vogel und Burkhard Reis freuten sich gemeinsam mit den Sportlehrer/innen über den Ehrgeiz und die tollen Leistungen der begeisterten Turner/innen. Am 23. März findet in Wolfurt die Landesmeisterschaft für Mittelschulen ohne sportlichen Schwerpunkt statt. Wolfurts Sportmittelschüler/innen fahren bereits am 21. März nach Hohenems zur Landesmeisterschaft.