Ein Tag für das Wir

Gelebte Vielfalt sei kultureller und wirtschaftlicher Gewinn.

Emanuel Wiehl, Obperson des CSD Pride Vorarlberg, ist derzeit mitten in den Vorbereitungen für den Christopher Street Day am 3. Juni in Bregenz. "Es ist zum einen eine politische Veranstaltung", verweist er auf die Parade, die auch als bunter, fröhlicher Protestzug für eine positive Veränderung in der Gesellschaft verstanden werden kann und soll. Ergänzt wird dies durch mehrere Reden am Kornmarktplatz. "Und es wird auch ein buntes Programm geben, also wird auch Unterhaltung dabei sein", betont er am Mittwoch in Vorarlberg LIVE.