Ein Tag für die Jugend

Am 12. August ist Internationaler Tag der Jugend

Im aha Dornbirn wartet ganz aktuell die Glücksfee auf junge BesucherInnen: Wer vorbeikommt und eine aha card hat, kann noch bis Ende August am Glücksrad drehen und sommerliche Preise wie Gutscheine fürs Tretbootfahren, Tageskarten für Freibäder, Minigolf-Gutscheine, Kinokarten und einiges mehr gewinnen. Das aha Dornbirn feiert damit den Umzug von der Poststraße in die Bahnhofstraße 12.

Derzeit gelten im aha die Sommeröffnungszeiten: Bis 7. September 2018 ist das Jugendinformationszentrum in Dornbirn und Bregenz (Montag bis Freitag) sowie in Bludenz (Montag, Mittwoch, Freitag) von 10 bis 15 Uhr durchgehend für Jugendliche und ihre Anliegen geöffnet.

Wer trotz aller Bemühungen keinen Sommerjob ergattert hat, hat andere Möglichkeiten seine Zeit sinnvoll zu investieren. Zum Beispiel bei aha plus, dem neuen Anerkennungssystem für Jugendliche. Engagierte Jugendliche zwischen 12 und 24 Jahren können freiwillige Tätigkeiten (Quests) übernehmen, dafür Punkte (Points) sammeln und diese gegen Anerkennungen (Rewards) einlösen. So wie Tanja, sie hat ihre Points gegen ein Jobshadowing in einer Werbeagentur eingelöst. Mitmachen bei aha plus können alle, die eine aha card haben. Infos unter www.ahaplus.at