Ein Sulner Urgestein nimmt den Hut

Gemeindesekretär Karl Frick verabschiedet sich in die Pension

Sulz. Wenn Karl Frick nach seinem letzten Arbeitstag am 30.Dezember sich in seine wohlverdiente Pension verabschiedet, dann geht nicht nur eine lebende Gemeindelegende sondern mit ihm eine enorme Menge an Wissen und Erfahrung. Frick der nach absolvierter Handelsschule einen kurzen beruflichen Ausflug in die Firma Nägele Bau machte um dann aber nach dem Grundwehrdienst per 1.September 1975 in den Gemeindedienst einzutreten. Der damalig Bürgermeister Willi Baur hatte ihn dazu überredete. Zehn Jahre war Frick vorerst für die Buchhaltung verantwortlich, exakt am 1.September 1985 wurde er zum Gemeindesekretär. Seitdem hat sich so manches in Sulz verändert, die Gemeinde ist von damals 1900 Einwohner auf nunmehr 2700 angewachsen, was früher persönlich und unbürokratisch umgesetzt hat sich in einen Paragraphendschungel und in einen Papierkrieg verwandelt. „Früher hat ein einfaches Wort gereicht, heute muss alles schriftlich erfolgen“. So kannte Frick dann auch früher fast jeden Sulner persönlich, nun hat sich das durch den Zuzug verändert. Trotzdem empfindet Frick, dass das Gemeindeamt noch sehr positiv und persönlich wahrgenommen wird, wenn auch viele Anfragen kommen, die nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen: „Was man vor ein paar Jahrzehnten noch persönlich unter Nachbarn geregelt hat, landet nun als Beschwerde im Rahaus, wenn nicht sogar gleich beim Rechtsanwalt“, bedauert Frick. Worauf er stolz ist, ist dass es in Sulz stets um die Sache gegangen ist und Parteipolitik eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Die zunehmende Digitalisierung erleichtert so manche Arbeitsschritte wie etwa Banküberweisungen, aber durch den zunehmenden Verwaltungsaufwand ist man vom papierlosen Büro weiter entfernt denn je. Interessantes Detail die Mitarbeiterzahl hat sich kaum verändert, bestand das Kernteam der Gemeinde vor 40 Jahren aus fünf Mitarbeitern inklusive Bürgermeister, sind es nun gerade mal sechs. Profitiert hat man da über Gemeindekooperationen wie etwa in Sachen Baurecht und Finanzverwaltung.