Ein stylischer Haarschnitt aus Heu

Da war wohl jemand etwas zu gierig. Ist aber auch schwierig, so viel Heu auf einmal zu essen, wenn es so blöd aneinander hängt.

Das kleine Alpaka schaut neugierig in die Kamera, während es noch immer genüsslich auf seinem Heu herumkaut. Das ist allerdings noch nicht das süßeste an dem kurzen Clip: Das kleine Alpaka hat Heu um seinen Kopf gewickelt, es sieht fast schon aus, als hätte es sich selbst einen Hut gebastelt. Die wilde Verzierung hängt fast bis zum Boden runter. Fast sieht es so aus, als hätte sich das Alpaka einfach so sehr auf sein Futter gefreut, dass es sich etwas zu tief in den Futtertrog gebeugt hat.