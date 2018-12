Ein Stück Dorfgeschichte als Geschenk

Die Gemeinde Koblach erhielt einen geschnitzten Schollasteacher als Geschenk überreicht.

Am vergangenen Montag konnte nun der geschnitzte Schollasteacher an die Gemeinde Koblach übergeben werden. Im Beisein von Anton Pfanner, Hubert Kilga, sowie Reinhard Häusle, Ricardo Mair und Stefan Ludescher freute sich Bürgermeister Fritz Maierhofer über das wertvolle Geschenk, welches ab sofort am Eingang beim Bürgerservice in der DorfMitte stehen wird. „Wir freuen und bedanken uns herzlich bei Anton Pfanner für dieses Geschenk – damit wird ein Stück Koblacher Dorfgeschichte wieder lebendig“, so Koblachs Bürgermeister. Auch Pfanner freute sich über dieses gelungene Meisterstück: „Im Rahmen der Benefizveranstaltung und dem Auftreten von Igor wollten wir auch was aus der Koblacher Dorfgeschichte machen und so entstand dieser Schollasteacher – ganz nach dem Motto – ein Koblacher kommt nach Hause“, so „Tone“ Pfanner, der dann auch noch selber Geschichten aus der Zeit des Scholla stechens erzählen konnte. MIMA