„Ein Stück Bregenzerwälder Identität“

Festakt und Tag der offenen Tür mit vielfältigem Programm in der Juppenwerkstatt Riefensberg.

Riefensberg. Mit der Sonne um die Wette strahlten die Veranstalter von der Juppenwerkstatt Riefensberg, dem Verein iNTRACHT sowie dem Heimatpflegeverein Bregenzerwald. Viele interessierte Besucherinnen und Besucher waren der Einladung zum Festakt anlässlich der UNESCO-Auszeichnung gefolgt. Die Herstellung der Bregenzerwälder Juppen und das Tragen der Frauentracht wurde in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen.

„Durch die Bregenzerwälder Tracht ist das UNESCO-Kulturerbe um eine Facette reicher geworden. Bei der Juppe handelt es sich um eine der wertvollsten Trachten Europas“, betonte Martina Mätzler, langjährige Leiterin der Juppenwerkstatt Riefensberg in ihrer Begrüßung. Sie bedankte sich herzlich bei allen, die wichtige Beiträge zur Aufnahme der Juppe in das immaterielle Kulturerbe geleistet hatten. Diesbezüglich galt ihrer Stellvertreterin, Kunsthistorikern Maria Rose Steurer-Lang, ein ganz besonderer Dank. Passend zum Thema rezitierte Ulrich Troy das Gedicht „D‘ Juppo“ von Kaspar Troy.

Teil der Wälder Identität

„Die Juppe ist Teil der Bregenzerwälder Identität und das vorläufige Produkt einer jahrhundertelangen Entwicklung. Nun gilt es, das kulturelle Erbe in die Zukunft zu führen und der nächsten Generation zum Geschenk zu machen“, hob Direktor Ariel Lang in seiner pointierten und humorvollen Festrede hervor. Grußworte überbrachten Bürgermeister Ulrich Schmelzenbach als Vertreter der Gemeinde Riefensberg, Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann, Kultursprecherin der Regio Bregenzerwald sowie Ulrike Bitschnau, Obfrau des Vorarlberger Landestrachtenverbandes. Hedi Zengerle, Obfrau Verein iNTRACHT und Richard Bilgeri, Obmann Heimatpflegeverein Bregenzerwald sowie Doris Kranzelbinder, Obfrau Juppenwerkstatt Riefensberg hoben in ihren Schlussworten die hervorragende Zusammenarbeit der drei Vereine bei der Verwirklichung dieses Projekts hervor.