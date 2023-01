Ein Straßenmusiker auf der großen Theaterbühne

Bludenz. Mit seinem multiinstrumentalen Kinderprogramm „Der Straßenkehrer“, brachte Andreas Paragioudakis am Freitag, 20. Jänner, eine ganze Kinderschar im Remise-Saal zum Lachen.

Andreas Paragioudakis lud in der Rolle als Straßenkehrer Emilio die Kinder auf ein musikalisches Abenteuer ein und animierte das junge Publikum mit vielen melodischen Gesangsstücken zum Mitmachen. Sein Theaterstück über das Leben des charmanten Emilio stellt auch eine Geschichte über Freundschaft, Erinnerungen und vertraute Unsicherheiten dar. Doch auch aktuelle Themen, wie die Corona-Pandemie, brachte er den Kindern mit Hilfe von vielen Liedern und Erzählungen näher. Mit unterschiedlichsten Instrumenten und seiner Freude am Musizieren verwandelte er den Saal in eine komplett andere Welt.