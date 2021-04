Ein stolzer Geburtstag – 75 Jahre Sportverein Lochau

Lochau. Vor 75 Jahren wurde der „Sportverein Lochau“ von einigen engagierten Männern um den verdienten Ehrenvorstand Dir. Johann Alge gegründet. Die Anmeldung der „Sektion Fußball“ – heute SV typico Lochau – beim Vorarlberger Sportverband erfolgte am 18. April 1946.

Nach Beendigung des 2. Weltkrieges waren im ganzen Land Bestrebungen im Gange, die organisierte sportliche Tätigkeit in den Gemeinden wieder aufzunehmen. So trafen sich am 15. April 1946 einige sportbegeisterte Männer mit mehreren Jugendlichen in der Weinstube Bernhard zur Gründung einer „Sektion Fußball“ mit den Vereinsfarben „Blau-Weiß“. Johann Alge übernahm die Obmann-Stelle im Ausschuss.