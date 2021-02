Ein Stolperstein gegen das Vergessen

Teil eines Maturaprojekts zweier Schülerinnen der HLW Rankweil soll an Carl Lampert erinnern.

Göfis. Carl Lampert wurde 1894 in Göfis geboren, nach Theologiestudium und absolvierten Priesterseminar wirkte er als Kaplan in Dornbirn, studierte dann Kirchenrecht in Rom und arbeitete nach seiner Rückkehr aus Rom bei der Apostolischen Administratur Innsbruck-Feldkirch wo er zum Provikar, dem Stellvertreter des Bischofs ernannt wurde. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten trat Lampert des Öfteren gegen Repressionen gegen die Kirche im Allgemeinen und die kirchenfeindliche Politik von Gauleiter Franz Hofer in Tirol und Vorarlberg im Speziellen auf. Lampert landete öfters im Gefängnis und schließlich im Konzentrationslager Dachau. Zwar wurde er wieder freigelassen 1944 aber wegen des Vorwurfs der Zersetzung der Wehrkraft zum Tode verurteilt. Am 13.November wurde das Urteil vollzogen und Lampert im deutschen Halle mittels Fallbeils hingerichtet. Für sein Wirken wurde Lampert aufgrund der Bemühungen der Diözese Feldkirch von Papst Benedikt XVI seliggesprochen. Das Carl Lampert Forum und der Freundeskreis Carl Lampert erinnern jedes Jahr im Herbst an das Leben, Wirken und den Tod von Lampert, dank der Initiative zweier Schülerinnen der HLW Rankweil erinnert nun auch ein sogenannter Stolperstein an Lampert in seiner Heimatgemeinde Göfis. Stolpersteine sind kleine Gedenktafeln, die an das Schicksal von Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Mittlerweile wurden über 75.000 Stolpersteine in 26 europäischen Ländern verlegt.