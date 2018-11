Ein steter Verfechter des Friedens

Der Rankweiler Geistliche Alois Knecht ein mutiger unbequemer Diener Gottes

Knecht, geboren 1894, absolvierte die Stella Matutina in Feldkirch und drückte die Schulbank zusammen mit dem späteren Bundeskanzler Kurt Schuschnigg. Nach bestandener Matura wurde Knecht in die k.u.k Armee eingezogen und kämpfte unter anderem in den Schlachten am Isonzo. Seit diesen Tagen entwickelte er sich zu einem Friedensfanatiker, was ihm im Jahr 1939 die KZ-Internierung brachte. In einer Friedenspredigt in seiner Pfarrgemeinde Meiningen, kritisierte der sonst stets unpolitisch agierende Knecht, den vor wenigen Tagen ausgebrochenen 2.Weltkrieg, als das größtmögliche Unglück für die Menschen, woraufhin er angezeigt und verhaftet wurde. Aufregung am Abend dazu kam auf, als sich die Tochter des damaligen vermeintlichen Denunzianten zu Wort meldete und Unklarheiten in den genauen Umständen 1939 und der 1945 erfolgten Verhaftung ihres Vaters kritisierte. Historiker Bundschuh musste dann die noch nicht aufgearbeitete Quellenlage zugestehen. Seitens eines Besuchers wurde die Idee geboren, diesbezüglich eine Dissertation auszuloben um die genauen Fakten zu klären, was nun von der Pfarre Rankweil überlegt wird.