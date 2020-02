„Ein starkes Stück Freizeit“

Kommandant Maximilian Schöpf blickte auf sein erstes Jahr zurück.

Zu insgesamt 23 Brand- und technische Einsätze wurden die Dalaaser Feuerwehrmitglieder im vergangenen Jahr gerufen. Dazu gehörten Fahrzeugbrände, Verkehrsunfälle, Aufräumarbeiten nach Naturereignissen, Dächer von Schneelast befreien und Wespennester entfernen. Neben diesen Einsätzen war das Feuerwehrjahr von interner Probenarbeit und Kursen an der Landesfeuerwehrschule, sowie Ordnungs- und Verkehrsdiensten geprägt. Insgesamt leisteten die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer 5646 Stunden für den Nächsten. Die Feuerwehr Dalaas kann im Moment auf 47 aktiven Feuerwehrmitglieder mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren, sechs Ehrenmitglieder und 22 Feuerwehrjugendliche zählen. Kommandant Maximilian Schöpf konnte in der Jahreshauptversammlung vier neue Feuerwehrkameraden begrüßen. Jörn Antrecht, Michael Fehr, Alen Tisaj und Simon Waldner wurden in den Aktivstand aufgenommen und angelobt.

Über Beförderungen zum Oberfeuerwehrmann, zur Oberfeuerwehrfrau konnten sich Fabian Fischer und Stefanie Reisinger freuen. Den Titel Löschmeister darf Simon Reisinger tragen. Mit insgesamt 3107 Stunden haben auch die Feuerwehrjugendlichen einen großen Teil ihrer Freizeit in Proben, Vorbereitung auf den Wissenstest und mit Spiel und Spaß verbracht. Wissenstest, Landesbewerb, Zeltlager, Friedenslichtaktion und Dorfweihnacht gehören zu Fixpunkten des Terminkalenders des Feuerwehrnachwuchses. Manuel Burtscher stellte sich der Feuerwehrjugendmatura und absolvierte das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold mit Bravour. Die Dalaaser Feuerwehrjugend gibt es seit dem Jahr 1998. Mit einem Stand von 22 Jugendlichen erreichte sie in diesem Jahr einen bemerkenswerten Höchststand. Jugendleiterin Stefanie Reisinger und ihr Team freuen sich über diesen starken Nachwuchs und begrüßten Nikolai Falch, Aron Lanschützer, Leon Schiller, Christian Erne und Josipa Tisaj in ihrer Runde. Nach dem Bericht des Kommandanten, dem Jugendbericht, den Angelobungen und Beförderungen folgte ein besonderer Tagesordnungspunkt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Stefan Kofler, ein bestens ausgebildeter Feuerwehrmann, geehrt.