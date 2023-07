Ein Sprung ins kühle Nass

Dieser Hund ist eine waschechte Wasserratte und hüpft so oft er kann in den Pool.

Bei den heißen Sommertemperaturen hat Boston Terrier Thor nur ein Ziel: Den Pool. Natürlich kann der coole Hund immer eine kleine Abkühlung gebrauchen, vor allem liebt er es aber einfach, in den Pool zu springen und zu schwimmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Diese Tierliebe kennt keine Grenzen

Wegen seiner Leidenschaft für Wasser hat sein Herrchen keine Kosten und Mühen gescheut und die Garage kurzerhand einfach in ein Poolhaus für den Rüden verwandelt. So kann Thor zu jeder Jahreszeit und bei jeder Wetterlage seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und sich so richtig austoben.