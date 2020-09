Ein Spitzahorn zum Schulanfang

Baumspende zum Einzug der ersten Schüler ins neue Bildungszentrum

„Für das in uns erwiesene Vertrauen der Bevölkerung wollen wir etwas zurückgeben“, erklärte Bürgermeister Walter Gohm. Statt der zur Wahlwerbung für die Gemeindewahl getätigten Ausgaben wurde daher in die Begrünung des Bildungszentrums investiert. „Die Baumspende soll ein Beitrag zur Ortsbildverschönerung und zum Klimaschutz sein“, so Gohm. Der Baum steht in einem dafür errichteten Sitzkreis vor dem Schuleingang.