Ein Spieler hat Corona, aber Dornbirn Lions will spielen

Im Heimspiel gegen Mistelbach hoffen die Messestädter auf ein Erfolgserlebnis.

Die Raiffeisen Dornbirn Lions empfangen am kommenden Samstag, den 5.3.2022, die Mistelbach Mustangs in der Ballsporthalle. Spielbeginn ist wie immer um 18.30 Uhr .

Die Löwen haben derzeit einen positiven Corona-Fall, erwischt hat es Shooting-Guard Christos Bratsiakos . Bleibt es bei diesem einen Fall, werden die Löwen aber ganz sicher spielen. Abgesehen davon sind alle Spieler fit und Coach Tsirogiannis hat die Niederlage zuletzt in Kufstein abgehakt. Gegen die Niederösterreicher, die derzeit dieselbe Bilanz wie die Lions aufweisen und ebenfalls 8 ihrer 14 Spiele gewonnen haben, müssen die Heimischen allerdings von Beginn an hellwach sein, um ihre imposante Heimserie von sieben Siegen zu verteidigen. Das sieht auch Headcoach John Tsirogiannis so:

Die Gäste setzen bei der Legionärswahl wieder auf Spieler aus Tschechien. Das Trio aus Pointguard Jan Kozina (12,6 PPG), Powerforward Michal Norwa (9,4 PPG, 14,1 RPG) und Center Viktor Varat (12,4 PPG) gibt der Mannschaft die notwendige Stabilität. Dazu kommt mit 2-m-Mann Ian Moschik (18,5 PPG, 5,5 RPG) ein erfahrener Österreicher, der sein Handwerk bei den Kapfenberg Bulls in der Superliga gelernt hat. Die Löwen müssen also auf jeden Fall eine TOP-Leistung abrufen, wollen sie ihre imposante Heimserie verlängern. Das Spiel dient aber auch dazu, Gutes zu tun. Die Spendenerlöse beim 20. Raiffeisen Charity kommen auch in diesem Jahr den Dornbirner Jugendwerkstätten zugute. Mit dem Erlös soll eine Luftfilteranlage für die Räumlichkeiten des Leuchtturm-Projektes finanziert werden, damit die Jugendlichen ihren Pflichtschulabschluss in einer virenfreien Atmosphäre durchführen können. Spenden nehmen die Löwen sehr gerne auf folgendes Konto entgegen: