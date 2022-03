Ein Sorglos-Paket für Ärzte

ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer war am Mittwoch zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Seit knapp zwei Jahren ist die VGKK Geschichte. Am 1. Jänner 2020 wurden die neun Gebietskrankenkassen sowie vier Betriebskrankenkassen zur ÖGK fusioniert. Kurz darauf brach die Coronapandemie aus. Die Digitalisierung habe dadurch einen unglaublichen Booster erfahren, sagte Generaldirektor Bernhard Wurzer am Mittwoch bei Vorarlberg LIVE.

Video: Wurzer über Digitalisierung und ELGA

Video: Wurzer über die Situation der Ärzte

Als Beispiel nannte er das E-Rezept, das seit Anfang März über die App abgerufen werden kann und bis Mitte des Jahres auf ganz Österreich ausgerollt sein soll. In einen zweiten Schritt sind laut Wurzer die anderen Verordnungen an der Reihe. Ebenso müsse das Thema Bewilligungen neu angedacht werden. Bei der elektronische Gesundheitsakte ELGA habe man es verabsäumt, den Menschen den Nutzen zu erklären, ist der ÖGK-Generaldirektor überzeugt: „Es geht darum, den Menschen die Daten für ihren Nutzen zurückzugeben und nicht darum, die Daten für den Staat zu speichern."

Video: Wurzer über Vorsorgeuntersuchungen

Was das Thema Ärztemangel betrifft, habe man erkannt, dass es neue Versogungsmodelle brauche. "Die Ansprüche und die Erwartungshaltung der Ärzte haben sich geändert", erläuterte Wurzer. Zum einen sollen Zusammenarbeitsformen oder Anstellungsverhältnisse möglich werden und die Ärzte Dinge abgenommen bekommen. "Wir versuchen mit Partnern ein Sorglos-Paket aufzustellen. Weil wir in Gesprächen mit jungen Ärzten sehen, dass es einen großen Bedarf gibt, sie in der Frage der Führung zu entlasten." Ein weiteres Phänomen das für die ÖGK relevant geworden ist? "Jemand hat jetzt ein Problem und möchte es gelöst bekommen", verwies Wurzer auf die Primärversorgungszentren, die früher oder später auch in Vorarlberg eröffnen sollen. Wann genau, ist noch unklar. Bernhard Wurzer: "Wir haben mit der Ärztekammer einen Vertrag und sind auch mit dem Land im Gespräch."