Ein sommerlicher Gruß

Wir haben (endlich) hochsommerliche Temperaturen und so will sich auch die „Katholische Kirche im Lebensraum Bludenz“ wärmstens empfehlen mit einigen Angeboten:

1. Laurentiusfest 2021 Feiern wir gemeinsam den 507. Weihetag der Laurentiuskirche am 14.8.2021, um 18.00 Uhr , mit einer Festmesse mit dem Kirchenchor Hl. Kreuz und einer anschließenden Agape mit den Alphornbläsern.

Festliche Feldmesse in Bürs beim Kreuz im Innerfeld am 15.8. um 9.00 Uhr mit Kräutersegnung.

3. Sommerkirche

Der Sommer ist noch nicht vorbei! Was Kirche in Vorarlberg so alles kann. Herzliche Einladung! Alle Termine zusammengefasst unter...