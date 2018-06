Ein Sommerfest zum Jubiläum 20 Jahre Pfarrheim Franz Xaver in Lochau

Lochau. Mit einem mediterranen Sommerfest für Jung und Alt feiert die Pfarrgemeinde am Freitag 22. Juni, ab 19 Uhr auf dem Pfarrplatz den Geburtstag „20 Jahre Pfarrheim Franz Xaver“. Zum italienischen Buffet spielt der Lochauer Gitarrist Toni Eberle mit Sängerin.

Das Pfarrheim am Roten Platz mitten im Lochauer Ortszentrum hat sich in all den Jahren zu einem „Offenen Haus“ für die ganze Ortsbevölkerung entwickelt, wie dies die verschiedensten Veranstaltungen und Raumnutzungen recht deutlich zeigen. Zudem hat die Jugend im Erdgeschoß des Pfarrheimes im „Caramba“ ihren willkommenen Treffpunkt, und auch für den Weltladen Leiblachtal sind die Räumlichkeiten im Pfarrheim zu einer bestens frequentierten Heimstätte geworden.