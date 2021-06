am Mittwoch, dem 30. Juni 2021 im Pavillon im bugo-Garten

Ein Sommerabend mit Mozart im Pavillon im bugo-Garten

Mittwoch, 30. Juni 2021, 19.00 Uhr im bugo-Garten in Göfis

Ein Ensemble aus Absolvent*innen des Vorarlberger Landeskonservatoriums und Vorarlberger Musiker*innen musiziert im Rahmen eines Abendkonzertes Sonaten für 2 Violinen und Basso continuo von Wolfgang Amadeus Mozart u.a.

Markus Kessler:

Violine; Markus Kessler studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien bei Prof. Günter Pichler und Prof. Klaus Maetzl. An den Hochschulen für Musik in Hannover und Basel absolvierte er bei den Professoren Hatto Beyerle und Walter Levin ein Kammermusikstudium. 1996 erhielt er eine Einladung für den Besuch der internationalen Sommerakademie für Streichquartette des Salzburger Mozarteums. Es folgte eine langjährige Konzerttätigkeit als Kammermusiker im In- und Ausland. Er ist Mitglied verschiedener Kammermusikformationen und Orchester (SOV, SOL, Dommusik Feldkirch, Orchester der Basilika Maria Bildstein, Kammerorchester Arpeggione); Markus Kessler unterrichtet an den Musikschulen in Feldkirch und Liechtenstein.

Marion Abbrederis:

Erster Violinunterricht an der Musikschule Dornbirn. Matura am Musikgymnasium, Abschluss des Bachelor-Violinstudiums am Konservatorium Feldkirch, anschließend Konzertdiplom am Konservatorium Tirol. 2013 Abschluss des Masterstudiums an der Hochschule Luzern im Hauptfach Violine und Master-Minor-Orchester. Mitglied des Symphonieorchester Vorarlberg, Engagements u.a. bei Lucerne Chamber Orchestra, Jeunesse Orchester Wien, Junge Philharmonie Zentralschweiz, Schubertiade Hohenems. Sie ist als Violinpädagogin an der Musikschule Dornbirn, Am Hofsteig und BORG Egg tätig.

Ingrid Ellensohn-Lins:

Violoncello; Matura mit Auszeichnung am Musikgymnasium Feldkirch, Studium am Vorarlberger Landeskonservatorium und an der Musikuniversität in Graz, Lehrdiplom mit Auszeichnung und Konzertfachdiplom. Langjähriges Mitglied des Camerata Quartetts („Musik in der Pforte“), Cellistin in verschiedenen Ensembles und Orchestern in Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz. Mitglied des Sinfonieorchesters Vorarlberg, der Dommusik Feldkirch etc. Leitet eine Celloklasse an der Städtischen Musikschule in Feldkirch.

Angelika Bertel:

Kontrabass; unterrichtet seit dem Schuljahr 2018 an der Musikschule Wolfurt die Fächer Kontrabass und E-Bass. Seit 2019 Leitung des mittleren Orchesters (Streicher). Sie hat das Musikgymnasium Feldkirch besucht und studierte anschließend am Vorarlberger Landeskonservatorium; spielt in verschiedenen Kammermusik-Ensembles, Orchestern und Bands (Kontrabass, E-Bass, Klavier, Komposition, Songwriting), z.B. Domorchester Feldkirch, Musiktheater Vorarlberg, Orchester Liechtenstein-Werdenberg, Orchester der Basilika Bildstein u.a. Ihr Motto: groove on – move on!

David Burgstaller:

studierte Orgel, Sologesang, Chorleitung und Kirchenmusik. Als Dirigent, Gesangssolist, Organist, Pädagoge und Referent bei Chorsingwochen wirkt er sowohl im In- und Ausland. Konzerte führten ihn und seine Chöre in mehrere europäische Dom- und Stiftskirchen, mehrere Live-Produktionen machte er in Zusammenarbeit mit dem ORF. Das Wissen um seine

intensive Beschäftigung mit dem großen Schatz der Musica Sacra von der Gregorianik bis zur Moderne gibt er mit viel Leidenschaft und großem Engagement an seine Zuhörer sowie im Rahmen der Proben- und Unterrichtstätigkeit an seine Kollegen und Schüler weiter. Wichtige Impulse in zeitgenössischer Kirchenmusik erhielt er u.a. von Prof. Balduin Sulzer, dessen Werke er sehr schätzt und immer wieder versucht in Konzertprogramme einzubauen. Auch die Zusammenarbeit mit bedeutenden Domkirchenmusikern und Universitätsprofessoren wie Mag. Dr. Wolfgang Kreuzhuber, Mag. Johannes Ebenbauer u.a. haben seine künstlerische Tätigkeit wesentlich beeinflusst. David Burgstaller ist erster Organist in der Evangelischen Kirchgemeinde Balgach (CH), seit vielen Jahren als Assistent bei der Dommusik Feldkirch tätig und singt selbst in verschiedenen Ensembles wie z.B. der Capella St. Nicolaus am Dom in Feldkirch, dem Ensemble 333 u.a. Als Tenorsolist ist er regelmäßig im Dom in Feldkirch und beim jährlichen Mozart-Requiem in der Basilika Bildstein zu hören. Auftritte bei Liederabenden und Kirchenkonzerten in Österreich, Liechtenstein, Schweiz und Italien ergänzen seine künstlerische Tätigkeit. Als Leiter des Kirchenchors und des Orchesters der Pfarre Frastanz führten ihn Konzertreisen u.a. nach Frankreich (Münster in Straßburg), Linz (Mariendom), Italien (Dom zu Bozen), Wien (Franziskanerkirche, I.) und nach Frauenkirchen (Basilika). 2019 hat er zusammen mit der Vorarlberger Sopranistin Birgit Plankel die „Feiertagsmusik“-Abende im Rahmen der Musica-Sacra-Reihe in der Basilika Maria Bildstein ins Leben gerufen. Im gleichen Jahr gründete er den Chor der Basilika Maria Bildstein und das Orchester der Basilika Maria Bildstein. Seit Mai 2020 ist er auch der musikalische Leiter des Vereins Musica Sacra Maria Bildstein.

Eintritt: freie Spende

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Veranstaltung unter Berücksichtigung der aktuellen Covid Maßnahmen (Eintritt nur mit FFP2-Maske und Zutrittstest – genesen, geimpft oder getestet) stattfindet.