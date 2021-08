Ein Sommer voller Abenteuer

Jede Menge Spaß und viele besondere Momente erleben derzeit die Teilnehmer*innen des Zäwas-Sommerprogramms der Caritas Vorarlberg. Noch bis Ende August besteht die Möglichkeit bei verschiedenen Ausflügen und Aktivitäten dabei zu sein.

Das Angebot richtet sich dabei an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Das vielseitige Sommerprogramm bietet fünf Wochen lang tatsächlich jede Menge Action und abwechslungsreiche Aktivitäten und Kurse an. Ob ein Radausflug oder ein Badetag, ein gemütlicher Spaziergang mit anschließendem Frühstück oder eine Shopping Tour durch Feldkirch, die Teilnhemer*innen sind mit Begeisterung dabei. „Besonders gut angekommen ist auch der Angelausflug an den Hosensee nach Vandans“, schildert Zäwas-Mitarbeiterin Sabrina Gstrein. „Dabei gingen den Hobbyanglern drei Fische ins Netz. Diese landeten dann am Abend noch auf dem Grill“, schmunzelt sie.