Ein Seismograf für Dissonanzen

Ausstellung von Egon Goldner zeigt im milK-Ressort Stimmungslandschaften in Tusche

GÖFIS Mensch oder Maschine? Egon Goldners einzigartiges Werk bietet Betrachtern verstörende Einblicke in die „brave new world“. Strich um Strich entwickelt der Künstler verstörende Stimmungslandschaften auf Papier mit Tusche, Buntstift und Bleistift. Die Ausstellung “Im freien Flug” im milK-Ressort in Göfis zeigt mitten im Land dieses besondere Werk. Zahlreiche Gäste ließen sich die Ausstellungseröffnung nicht entgehen.

Nach zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland verschwand Egon Goldner in den 90er Jahren, zog in ferne Länder und brach sogar sämtliche Kontakte nach Hause ab. Im Gedächtnis einer kleinen, aber wertschätzenden Kunstgemeinde blieb er dennoch. Egon Goldner lebt seit einigen Jahren wieder in Österreich – sein Schaffensdrang ist ungebrochen. Im milK-Ressort treten Goldners besondere Stimmungslandschaften in einen Dialog mit den Besuchern dieses einzigartigen Kunstraums in Göfis.