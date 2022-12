Die Ex-Fußball-Profis Martin Kobras und Philipp Netzer sprachen in "Vorarlberg LIVE" über ihre Profi-Karrieren beim SCR Altach.

Martin Kobras und Philipp Netzer wurden am 6. November beim Spiel gegen Sturm Graz von den SCR-Altach-Fans verabschiedet. Der Tag sei noch immer sehr präsent, sagt Martin Kobras am Dienstag in "Vorarlberg LIVE". Die Stimmung im fast ausverkauften Stadion sei sensationell gewesen. "Es war ein sehr emotionaler Abschied."