Ein Schritt zurück in den Abstiegssumpf

Die Blau-Weißen Landesliga-Herren verlieren auswärts beim Tabellennachbar Uhingen-Holzhausen mit 27:30.

Ein Sieg musste her um den Verbleib in der Landesliga zu fixieren. Nun war der erste von verbleibenden 4 Matchbällen angerichtet. Die Feldkircher starteten wieder Mal mit einem gut Aufgelegten Tim Gangloff und einer gut funktionierenden Abwehr ins Spiel. In den ersten 20 Minuten wechselte die Führung hin und her. Doch die Jungs von Zoltan Balogh taten sich schwer gegen die robuste Abwehr der Heimmannschaft und konnten keine einfachen Tore durch erste oder zweite Welle erzielen. So musste man mit einem zwei Tore Rückstand, der durch zu einfache Ballverluste zustande gekommen ist, in die Halbzeitpause (12:14).