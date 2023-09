Selina Pfleger (17) hat ein Buch über ihre psychische Erkrankung geschrieben.

Dornbirn. Selina Pfleger ist zwar erst 17 Jahre alt, hat aber schon so viel erlebt, dass es reicht, um ein ganzes Buch zu füllen. Dieses hat sie selber geschrieben und sich damit nicht nur ihre eigenen Sorgen, Ängste und Probleme von der Seele geschrieben. „Ein Schneesturm an Gefühlen und Gedanken. Vieles zu verlieren, wann man dafür sich selber gewinnen darf“ ist gleichzeitig Biographie, Ratgeber, Aufklärer und Mutmacher für Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihre Bezugspersonen.

Verschiedene Perspektiven

„Ich selber bin betroffen und habe es mir zur Aufgabe gemacht, möglichst verständlich und authentisch zu erklären, was in Menschen vor sich gehen, wie man dort wieder herauskommen und wie man von außen helfen kann. Ich erzähle aus meinem eigenen Leben und gebe Einblicke in meine Krankheit und deren Verlauf“, erklärt Selina Pfleger, die unter anderem unter Zwangsstörungen und psychogenen Krampfanfällen leidet. Geschrieben hat die Siebzehnjährige immer schon gern – ein Text, den sie Anfang des Jahres geschrieben hat, hat das Buchprojekt ins Rollen gebracht. „Schneesturm“ spiegelt die Gedanken und vor allem die Gefühle eines Erkrankten. Selina hat zwei Versionen davon geschrieben – eine negative und eine positive. „Die beiden Versionen sollen zeigen, dass es einen Unterschied macht, je nachdem aus welcher Perspektive man eine Sache betrachtet. Die positive Seite soll auch eine kleine Motivation für erkrankte Menschen sein und eventuell ihr Mindset ein wenig verändern“, erklärt Selina.

Nicht aufgeben

Dass es alles andere als einfach ist, seine Einstellung zu ändern, hat die junge Frau selber erfahren. Nach Therapie und mehreren stationären Aufenthalten geht es ihr heute viel besser als noch vor zwei Jahren. Selina wohnt in einer betreuten WG in Dornbirn, arbeitet in der Kreativwerkstatt bei Job Ahoi und verbringt die Wochenenden bei ihren Eltern in Hard. „Es ist wichtig, sich kleine Ziele zu setzen und an diesen festzuhalten, auch wenn man denkt, dass alles keinen Sinn hat. Es wird auch wieder etwas Gutes kommen – für mich gibt es jetzt schon mehr Schönes als Negatives“, erzählt Selina. So weit zu kommen, hat sehr viel Geduld, Durchhaltevermögen, Selbstreflexion und Unterstützung durch ihr Umfeld gebraucht.

Krankheiten enttabuisieren

Mit ihrem Buch möchte Selina Betroffenen Tipps geben, aber auch über psychische Erkrankungen aufklären. Sie erklärt, was unter Selbstverletzung, psychogenem Anfall, dissoziativem Zustand, Panikattacke und Skill zu verstehen ist und wie die Gesellschaft mit den Themen umgeht. „Psychische Erkrankungen sollten ebenso akzeptiert und ernst genommen werden wie körperliche Erkrankungen und kein Tabuthema mehr sein“, wünscht sich Selina Pfleger. Besonders einprägsam sind die Passagen im Buch, in denen sie ihre eigene Geschichte erzählt. Auch Selinas Eltern schildern in jeweils einem Kapitel, wie sie Selinas Erkrankung erlebt haben. Das Buch hat Selina in nur einem halben Jahr geschrieben – eine befreundete Grafikerin hat das Layout und das Cover gestaltet.

Finanziell unterstützen