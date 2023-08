Ein Schaf im Wolfspelz - Neue Idee zum Schutz vor dem Wolf

Ein Testprojekt in der Schweiz versucht, die traditionelle Methode, Herdenschutzhunde, durch eine neue Innovation zu ersetzen.

Es ist nichts Neues, dass Schäfer auf Hunde zurückgreifen, um ihre Tiere zu schützen, doch dies bereitet große Schwierigkeiten auf ausgedehntem Weideland und unwegsamem Terrain, wie es in der Schweizer Schafalpe Gadriola der Fall ist. Hier, im Kanton Graubünden, wo 400 Schafe in kleinen Gruppen weiden, war auf traditionellem Weg kein ausreichender Schutz zu gewährleisten. Infolgedessen wurde ein vielversprechendes Pilotprojekt gestartet.

Ein Duft gegen räuberische Bestien

Einige der beweideten Schafe auf der Alpe Gadriola haben ein neues Accessoire - ein graues Kästchen an ihrem Hals, welches den Geruch von Wölfen nachahmt. Durch den Einsatz von synthetischen Pheromonen versucht man, die Wölfe zu täuschen und abzuschrecken. Die Idee stammt von Federico Tettamanti: "Wölfe markieren ihr Territorium mithilfe von Pheromonen, wie andere Tiere auch. Wir nehmen diese Duftstoffe und legen sie in die Box. Das Tier trägt das Halsband mit den Wolfspheromonen, damit es immer diesen Schutz um sich herum hat."

Dieser Versuch wird aktuell auch auf weiteren Weiden in der Schweiz und in Italien mit insgesamt 650 Schafen durchgeführt. Bisherige Erkenntnisse deuten vielversprechend darauf hin, dass nur ein einziges Schaf von einem Wolf angegriffen wurde.

Wie schlau ist der Wolf?

Davide Staedler, Projektpartner von Tettamanti, ist Chemiker und stellt in seinem Labor in der Westschweiz die künstlichen Duftstoffe her. Per DNA-Analyse wurde das Wolfshormon entschlüsselt und reproduziert. Damit der Wolf nicht früher oder später merkt, dass der Geruch künstlich ist - diese Gefahr besteht nämlich - werden ständig neue Moleküle entwickelt und bei Bedarf die Rezeptur der Duftstoffe angepasst. Der Preis für eine Box mit "Wolfsduft" beträgt 25 Franken.