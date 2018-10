Ein Rundgang durch Alt-Lustenau

„Lustenau in alten Ansichten“. Vincent Baur lädt mit seinem Bildband zu einem Spaziergang durch das Lustenau vergangener Tage ein.

Am Kilbisonntag gab es einen ganz besonderen „Kilbikrôm“. Beim Bücherwurm und vor dem Austria-Café konnte der Bildband „Lustenau in alten Ansichten“ von Vincent Baur erworben werden.

1930 verfasste der Lustenauer Heimatdichter Beno Vetter den Bericht „Ein Rundgang durch Lustenau vor 80 Jahren“. Darin beschreibt er, wie jemand im Jahre 1850 durch die Gemeinde spaziert. Dieser Text diente dem 36-jährigen Jungautor Baur nun als Grundlage für den Aufbau seines Bildbandes. Die Anordnung der Bilder orientiert sich am Weg, den der unbekannte Wanderer 1850 gegangen ist. Lustenau kann so in „alten Ansichten“ „neu“ entdeckt werden.