Einfach mal nichts tun

„Selbstfürsorge und einfach mal nichts tun halte ich gerade in unserer hektischen Zeit, in der man sich auf 1000 Dinge gleichzeitig konzentrieren soll, für sehr wichtig. So kommt man wieder gut ins Gleichgewicht“, betont Schorm. Mit einer Mischung aus beruflicher und persönlicher Auszeit bietet das „Momentle“ vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, von Yoga-Kursen bis hin zu kreativen Workshops, und unterstützt damit aktiv das Konzept gelebter Selbstfürsorge. „Ich habe gemerkt, dass die Räumlichkeiten ganz unterschiedlich verwendet werden. Manche nutzen es wirklich als Auszeit für sich selbst. Für andere eignet es sich perfekt, wenn sie dabei sind, die ersten Schritte in der Selbständigkeit zu machen. So müssen sie zum Beispiel Kundentermine nicht zuhause machen, sondern haben ein ruhiges Plätzchen für Beratungsgespräche, Therapiestunden oder andere Dinge, für die die eigenen vier Wände oft nicht ideal geeignet sind.“