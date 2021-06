Ein Routinier und ein neues Quartett für Altachs Fohlen

Fünf Neuzugänge verzeichnet die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler.

Für vier der fünf Neuzugänge ist der Wechsel nach Altach eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Mit Furkan Kilic und David Oberdorfer kehren zwei Altacher Eigenbauspieler ins Rheindorf zurück. Muhammed Piken war in der Saison 2018/19 für die Juniors des SCRA in der Regionalliga West im Einsatz und auch der „Routinier“ im Team, Dolunay Ücüncü, trug in der Saison 2014/15 bereits für einige Monate das SCRA-Trikot.