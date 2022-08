Ein Rollhockeyfest der Jugend

Drei Tage lang zeigte die Rollhockey-Jugend ihr Können.

Dornbirn. Zu einem großen Erfolg wurde letztes Wochenende das 6. Internationale Rollhockey-Turnier in Dornbirn – für die Gastgeber, den RHC Dornbirn als auch die zahlreichen Teilnehmer aus ganz Europa. Europäische Mannschaften aus sechs Nationen, darunter Portugal, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich, gaben sich in der Stadthalle die Ehre und bewiesen dabei eindrucksvoll ihre Klasse.

In beiden Kategorien U11 und U15 wurde an drei Spieltagen beeindruckender Rollhockeysport geboten, für den sich die vielen Fans mit lautstarker Unterstützung und Superstimmung bedankten. Die Siege gingen in beiden Altersklassen an ausländische Teams, aber die Hausherren zeigten groß auf und hielten teilweise sehr stark dagegen. Bei den U11 musste der RHC Dornbirn 1 nur den Italienern vom ASD Rotellistica Camaiore wegen der schlechteren Tordifferenz den Vortritt lassen, der RHC Dornbirn 2 belegte den fünften Rang.