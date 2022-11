Ein Roadtrip durch Marokko

Die Bibliothek Lustenau lädt am 24. November zur Autorenlesung von Andreas Jungwirth ein.

Lustenau Nach der sehr gut besuchten Kriminacht in der Bibliothek Lustenau Ende Oktober laden die Verantwortlichen der Bibliothek zum nächsten Highlight zu sich ein. Der Wiener Autor Andreas Jungwirth wird kommenden Donnerstag aus seinem Roman „Im Atlas“ vorlesen und die Besucher auf eine spannende Reise durch Marokko mitnehmen.

„Der Autor Andreas Jungwirth versteht es sehr gut seine Zuhörer auf seine Reise mitzunehmen“, freut sich Alexandra Jank, Leiterin der Bibliothek Lustenau auf die bevorstehende Lesung. Jungwirth stellt seinen Roman „Im Atlas“ vor. Dieser handelt von einem atemberaubenden Roadtrip durch Marokko, bei dem zwei junge Männer eine rätselhafte Bekanntschaft machen und nach einem Zwischenfall ganz auf sich alleine gestellt sind. „Es ist alles angerichtet für einen spannenden und unterhaltsamen Abend“, so Jank.

Diesen Urlaub haben David und Stefan dringend nötig. Acht Tage Marokko, von Marrakesch in die Wüste. Um dort den einzigartigen Nachthimmel zu sehen. Doch die Reise steht schon vor Beginn unter keinem guten Stern. Einen Tag vor dem Abflug geht ein Video von der Ermordung zweier Däninnen im Touristenort Imhil viral. Stefan will den Flug stornieren. Aber David, der sich von den Bildern auf seltsame Weise angezogen fühlt, überredet ihn, die Reise anzutreten. In Marokko bleibt die Stimmung angespannt. Sie sind sich uneinig, ob sie ihre Beziehung hier offen zeigen sollen, und ihr Fahrer Kalifa erscheint ihnen von Tag zu Tag rätselhafter. Als er David und Stefan im Hohen Atlas auf der Straße sitzen lässt, wandern sie wohl oder übel zum nächstgelegenen Ort: ausgerechnet nach Imhil.