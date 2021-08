Ein Remis zum Abschluss der Testserie für Bregenz

Bregenz Handball erreichte auswärts gegen Zürich nach einem starken Spiel ein 22:22 Unentschieden

Kreisspieler Florian Mohr: „Wir hatten in Zürich unser letztes Testspiel, in das wir voll motiviert gegangen sind. Matic Kotar war voll dabei, die ganze Mannschaft hat toll gespielt, leider hat es zum Schluss nicht ganz für den Sieg gereicht. In den letzten 15 Minuten warfen wir nur zwei Tore, aber die Mannschaft geht positiv gestimmt aus dem Match und wir freuen uns jetzt auf das Spiel am kommenden Samstag gegen Westwien.“